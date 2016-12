12 mensen doodgeschoten met kerst in Chicago

In het kerstweekend zijn in de Amerikaanse stad Chicago twaalf mensen met vuurwapens doodgeschoten, 33 anderen raakten door vuurwapengeweld gewond. Dit berichtte de Chicago Tribune maandag op basis van de politierapporten.

Het gaat om incidenten die los van elkaar staan, maar ze behoren volgens ABC news tot „de epidemie van geweld in de stad”. De politie meldde dat 90 procent van de schietincidenten van vrijdagavond tot en met zondagavond te maken hadden met criminele bendes.

In Chicago en omgeving wonen circa tien miljoen mensen. De metropool is de derde stad van de VS. De stad worstelt al heel lang met geweld. Er zijn dit jaar al 785 mensen vermoord. Het is volgens de ‘Tribune’ in 2016 voor het eerst in bijna twintig jaar dat het aantal moorden de zevenhonderd overschrijdt.