1,4 miljoen kinderen Somalië ondervoed

Het aantal kinderen dat dit jaar in Somalië het slachtoffer wordt van ernstige ondervoeding, is nog veel groter dan gedacht. Hulporganisatie Unicef houdt er rekening mee dat 1,4 miljoen minderjarigen dat lot treft. Dat is 50 procent meer dan de schatting die begin januari werd gemaakt. Voor 275.000 van hen wordt de situatie levensbedreigend of is dat al.

Ernstig ondervoede kinderen lopen een negen keer grotere kans te overlijden aan ziektes als cholera, diarree en mazelen. „Unicef en zijn partners hebben dit jaar al 56.000 uitgehongerde kinderen behandeld. Dat is een toename van bijna 90 procent in vergelijking met dezelfde periode in 2016”, zei de directeur voor Somalië Steven Lauwerier dinsdag. „De combinatie van droogte, ziekte en ontheemding is dodelijk voor kinderen. We moeten veel meer doen, en sneller, om levens te redden.”