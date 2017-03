Zwaarbewapende agenten bij debat met christelijke lijsttrekkers in Ede

De politie heeft donderdagavond zwaarbewapende agenten ingezet bij een politiek debat van christelijke partijen in Ede. Een woordvoerster van de politie bevestigt de inzet, maar kan niet zeggen waarom die nodig is.

Ivm een dreiging heeft politie opgeschaald rond lijsttrekkersdebat in CineMec #Ede . Op dit moment gaat politie niet in op inhoud dreiging.

Het debat is georganiseerd door het Nederlands Dagblad. Deelnemers zijn de lijsttrekkers Sybrand Buma (CDA), Gert-Jan Segers (ChristenUnie) en Kees van der Staaij (SGP).

De politieagenten, met ME-uitrusting, staan niet alleen voor de deur, maar ook op het dak van het gebouw. Burgemeester Cees van der Knaap zou zijn opgeroepen.

Nu het christelijke lijsttrekkersdebat @ndnl in Ede over waardig ouderworden, islam en Gods schepping. Over 1000 bezoekers. pic.twitter.com/EMVS4q5Ue4