Zussen Holleeder niet in openbaar gehoord

Astrid en Sonja Holleeder worden op de korte termijn niet in de openbaarheid als getuige gehoord in de strafzaak tegen hun broer Willem Holleeder. Dat heeft de rechtbank woensdag in een tussentijdse beslissing bepaald. Holleeder is aangeklaagd voor betrokkenheid bij een reeks liquidaties.

Het Openbaar Ministerie had gevraagd de zussen Astrid en Sonja Holleeder en zijn ex-vriendin Sandra den Hartog al binnenkort in de openbaarheid van de rechtszaal als getuige te horen en niet in beslotenheid bij de rechter-commissaris. Dit is ook wat de zussen graag zouden willen.

De rechtbank wijst het verzoek van het OM af omdat de verhoren bij de rechter-commissaris al staan ingepland en die dagen voor de getuigenverhoren moeten worden benut.

Mogelijk volgt een openbaar verhoor door de rechtbank op een later moment, vanaf september 2017.

De verdediging van Holleeder is tegen het horen in het openbaar. Het OM verzocht al diverse malen eerder om de zussen in eerste instantie in de rechtszaal te horen vanwege de authenticiteit van de verklaringen. Dat verzoek is steeds door de rechtbank afgewezen.

De relatie tussen broer en zussen staat al tijden op scherp. Judas, het boek van Astrid dat in november verscheen, was een bestseller. Astrid beschrijft daarin hoe Willem Holleeder zijn eigen familie dertig jaar lang terroriseerde, afperste en bedreigde. Willem Holleeder bestrijdt die versie. Hij heeft zijn zussen al vaker leugenaars genoemd.