Zus wenst Holleeder ‘hartverknettering’ toe

In de aanloop naar de pro formazitting tegen Willem Holleeder van komende maandag heeft zijn zus Astrid hem een ‘hartverknettering’ toegewenst.

Dat zegt zij deze week in een exclusief interview met HP/De Tijd, dat in het diepste geheim plaatsvond met de schrijfster van het boek Judas over de familie Holleeder. „Het zou mij niet slecht uitkomen als hij een keer een hartverknettering kreeg. Het zou een hoop oplossen”, zegt zij in het blad.

Willem Holleeder staat maandag in een voortgangszitting terecht in de rechtbank van Amsterdam. Het Openbaar Ministerie vervolgt hem voor zijn vermeende rol bij zes liquidaties en twee pogingen daartoe, waaronder die op Cor van Hout (2003), vastgoedmagnaat Willem Endstra (2004), Kees Houtman (2005), John Mieremet (2005) en Thomas van der Bijl (2006).

Astrid Holleeder getuigt in het proces tegen haar broer, net als haar zus Sonja. Zij omschrijft haar situatie in het blad als „een levenslange gevangenisstraf”, omdat ze door haar boek en haar verklaringen op de dodenlijst van haar broer zou staan.