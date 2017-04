Zorgen om Zutphens ziekenhuis

De Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) maakt zich zorgen over de Zutphense afdeling van de Gelre Ziekenhuizen. De raad van bestuur van Gelre moet binnen een maand precies opschrijven welke zorg het ziekenhuis in Zutphen kan leveren. In dat plan moet ook staan hoe men daarover communiceert met vooral patiënten, huisartsen en ambulancedienst.

De raad van bestuur heeft besloten in Zutphen de afdeling intensive care af te schalen tot high care, maar de IGZ vraagt zich af of er dan nog wel voldoende zorg is. „De inspectie vond dat het bestuur onvoldoende rekening hield met de risico’s die daardoor ontstaan. Het bestuur moet duidelijk maken welke zorg het ziekenhuis in Zutphen nog kan leveren zonder intensive care”, aldus een woordvoerder.

Komt de raad niet binnen een maand met een afdoend stuk, dan kan de IGZ een soort boete opleggen.