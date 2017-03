Zorg bij banken om zwaardere plofkraken

Criminelen gebruiken steeds zwaardere explosieven bij plofkraken. De sector overweegt het aantal geldautomaten verder terug te brengen.

Het aantal plofkraken is gestegen van 56 in 2015 naar 79 vorig jaar. Waar geldautomaten een paar jaar geleden met een gasmengsel werden opgeblazen, gebruiken criminelen tegenwoordig in bijna de helft (43 procent) zware explosieven.

Na afgelopen zomer nam het gebruik van springstoffen opvallend toe. Inmiddels lijkt dit de standaardwerkwijze van plofkrakers geworden. Van de tien plofkraken dit jaar werden er acht gepleegd met explosieven. De Nederlandse Vereniging van Banken, de politie en het OM maken zich zorgen over deze trend, zo meldde de NOS donderdag. Er is een toenemend risico voor omwonenden en de schade is groter.

De stijging van het aantal plofkraken heeft meerdere oorzaken. Verschillende plofkrakers die de afgelopen jaren in de cel zaten, zijn op vrije voeten gekomen. Ze pakken hun oude ‘beroep’ meteen weer op, constateert de politie. De afgelopen tijd sloegen ze vaak toe in Duitsland, dat te maken kreeg met een golf aan plofkraken. Nu de banken ook daar betere veiligheidsmaatregelen nemen, keren de plofkrakers terug naar Nederland.

Het gebruik van zwaardere explosieven heeft te maken met een betere beveiliging. Zo beschikken veel automaten tegenwoordig over gasdetectie. Als de apparaten gas ‘ruiken’, gaat er een alarm af. Ook zijn de kluizen verstevigd.