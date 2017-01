ZMC verhuist patiënten naar nieuw onderkomen

Het Zaans Medisch Centrum in Zaandam verruilt zaterdag de oudbouw voor een nieuw pand. De hele dag is uitgetrokken om onder meer 130 patiënten in hun bed naar de nieuwe plek te brengen.

De nieuwbouw staat naast en bij de oude gebouwen. Voor de verhuizing van de bedlegerige patiënten is een speciale, verwarmde tunnel aangelegd zodat niemand door de buitenlucht hoeft te worden vervoerd.

De bouw duurde ruim twee jaar. In het pand zit 38.000 vierkante meter systeembinnenwanden. Er zijn 1650 deuren geplaatst.