Ziekenhuispersoneel krijgt meer loon

De vakbonden en de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ) hebben een akkoord bereikt over een nieuwe cao voor de 190.000 werknemers in ziekenhuizen en revalidatiecentra. Afgesproken is dat werknemers er dit en volgend jaar in stappen in totaal 4 procent op vooruit gaan, maakte FNV dinsdag bekend.

Ook zijn de partijen overeengekomen dat achterstallige onregelmatigheidstoeslagen over vakantie en verlof over de afgelopen jaren met terugwerkende kracht worden betaald. Hierover liepen de afgelopen periode verschillende rechtszaken. Daarnaast krijgen medewerkers meer mogelijkheden om mantelzorg te verlenen.

De bonden en werkgevers kwamen ook overeen dat er 2000 banen bijkomen in de sector. Begin april liepen de onderhandelingen over een nieuwe collectieve arbeidsovereenkomst voor het ziekenhuis personeel muurvast.