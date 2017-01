Zeven arrestaties voor inbraakgolf Limburg

Met de arrestatie van zeven verdachten hoopt de politie in Zuid-Limburg een reeks inbraken en diefstallen te hebben opgelost. De vijf mannen en twee vrouwen werden dinsdagochtend opgepakt in Maastricht en buurgemeente Eijsden-Margraten.

Ze worden verdacht van tientallen diefstallen in winkels en tankstations, inbraken in bedrijfspanden, autodiefstallen en een overval op een pizzeria in Maastricht vorige week vrijdag. De daders sloegen vooral in het zuiden van Limburg toe, maar ook net over de grens in de Belgische plaatsen Maasmechelen en Lanaken.

In totaal doorzocht de politie zes panden in Limburg en één in Tilburg. De verdachten zijn tussen de 19 en 42 jaar.