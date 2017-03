Zestal gepakt voor overval waardetransport

Zes verdachten zijn deze week gepakt voor betrokkenheid bij een overval op een waardetransport eind vorig jaar in Amsterdam. Onder hen is de chauffeur van de bus, waarin onder meer dure horloges werden vervoerd. De politie heeft tijdens het onderzoek naar de daders ook een deel van de buit achterhaald, maakte ze vrijdag bekend.

De overval had plaats op donderdag 15 december. Toen wist op de Amstelveenseweg in Zuid een man met een wapen in te stappen bij de bestuurder en zijn bijrijder. Op de Riekerweg werd vervolgens een deel van de lading van de waardetransportbus overgeladen in andere auto’s. Daarop werd het voertuig in brand gestoken en werden de chauffeur en de bijrijder achtergelaten.

Vijf personen zijn woensdag gepakt in Amsterdam en één in Utrecht. Alle verdachten zitten in beperkingen, wat betekent dat ze alleen contact mogen hebben met hun advocaat. Ze worden vrijdag voorgeleid aan de rechter-commissaris.