Zes tips over fatale steekpartij Oosterpark

Bij de politie in Amsterdam zijn zes tips binnengekomen over de steekpartij in het Oosterpark, die een 33-jarige Pool vrijdagavond het leven kostte. De zaak werd dinsdagavond behandeld in Opsporing Verzocht. Of er bruikbare informatie bij de tips zit, wordt onderzocht, aldus een politiewoordvoerster woensdag.

Of het slachtoffer ook is beroofd, staat nog niet vast. Hij werd neergestoken op een homo-ontmoetingsplaats in het park. In eerste instantie ging de politie uit van een uit de hand gelopen beroving, maar inmiddels houdt ze ook rekening met andere scenario’s. Het zou ook kunnen dat hij is neergestoken vanwege zijn geaardheid.