Zes jaar cel voor brute woningoverval

Een dertigjarige Bulgaar is woensdag door de rechtbank in Amsterdam veroordeeld tot zes jaar cel voor een gewelddadige overval op een woning in de Amsterdamse Pijp.

Twee vrouwen, de bewoonster en een schoonmaakster, werden in juni 2014 door de overvaller en zijn mededader mishandeld en opgesloten in de slaapkamer. De eveneens uit Bulgarije afkomstige mededader werd meteen aangehouden en is al eerder veroordeeld tot een kleine zes jaar gevangenisstraf.

De woensdag veroordeelde man wist te ontkomen maar werd eind 2015 alsnog aangehouden in Bulgarije. De officier van justitie had tegen de dertigjarige man ook zes jaar cel geëist. Hij rekende het de verdachte zwaar aan dat die zich niet om de twee slachtoffers heeft bekommerd.