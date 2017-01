Zes gewonden door ongeval A15

Door een ongeval op de A15 bij knooppunt Vaanplein, aan de zuidkant van Rotterdam, zijn maandagochtend zes mensen gewond geraakt. De snelweg in de richting van Ridderkerk is dicht. Een van de slachtoffers is zwaargewond, meldde de politie. In totaal moesten drie personen naar het ziekenhuis.

Volgens de politie was een auto op een stilstaand taxibusje met pech gebotst. Er kwam onder meer een traumahelikopter ter plaatse.

De snelweg blijft naar verwachting nog tot 11.00 uur dicht. Het verkeer moet omrijden langs de noordkant van Rotterdam, via de snelwegen A20, de A4 en de A16, meldt de VerkeersInformatieDienst.