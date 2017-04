Zeeweg Overveen weer open na duinbrand

De Zeeweg tussen Overveen en Zandvoort aan Zee is zondagmiddag in beide richtingen twee uur afgesloten geweest in verband met een brand in het naastgelegen duingebied, meldde de Verkeersinformatiedienst. De brand was omstreeks 16.30 uur onder controle.

De duinbrand langs de N200 die rond 14.30 uur werd ontdekt werd al snel opgeschaald naar categorie ‘zeer grote brand’. Een camping in het gebied werd uit voorzorg ontruimd. De brandweer waarschuwde fietsers en wandelaars uit de rook te blijven. Door de wegafsluiting stond het verkeer op de wegen in en rond Zandvoort muurvast.

De politie zette een helikopter in om de brand en het gebied in kaart te brengen en om de brandweer vanuit de lucht te assisteren.

De oorzaak van de band is nog niet bekend, meldt een woordvoerster.