Zeeuwse baas refoschool krijgt dikke pluim

Een doorzetter, een genie zonder titels, iemand die zich ook buiten eigen kring inzet voor anderen. Tal van loftuitingen vielen rector A. J. Vogel (64) van het reformatorische Calvijn College woensdagmorgen in Kapelle ten deel. Hij werd benoemd tot ridder in de Orde van Oranje-Nassau.

„Trek je goeie pak maar aan.” Dat zei de vrouw van Vogel woensdagmorgen tegen haar man. „De burgemeester komt je ophalen.” Lachend blikt mevouw Vogel bij de hervormde kerk in Kapelle terug op het gesprekje met haar man. Rond tien uur komt een lange, witte limousine voor de kerk gereden. Honderden gasten applaudisseren als de vijf decorandi uitstappen en via de rode loper de kerk binnengaan.

Dochter Ellen Oosterhuis-Vogel (40) vindt dat haar vader de koninklijke onderscheiding zeker heeft verdiend. „Hij is zijn hele leven al heel actief bezig en heeft hart voor het christelijk onderwijs.”

Vogel is onder meer lid van de VO-raad, die de belangen van scholen bij de overheid bepleit. Ook zet hij zich in voor verschillende Zeeuwse organisaties op het gebied van onderwijs, zoals de Stichting Scholierenvervoer Zeeland en de raad van toezicht van de Zeeuwse bibliotheek.

Na afloop van de plechtigheid toont Vogel zich blij met de koninklijke onderscheiding. „Ik ben dankbaar en blij voor deze waardering.” De reformatorische schooldirecteur zegt „klein en bescheiden” te worden onder alle loftuitingen van de burgemeester. „Ik heb ook mijn zwakten en gebreken.”

Doopbelofte

Wat drijft hem in het christelijk onderwijs? „Ik wil dat het christelijk onderwijs vanuit de doopbelofte echt gestalte krijgt, dat ouders daarop mogen vertrouwen. Dat werk geeft me kracht en energie.”

Orgelspel klinkt als even voor tienen honderden genodigden plaatsnemen in de monumentale hervormde kerk van Kapelle. Vijf burgers van de Zeeuwse gemeente Kapelle (krap 13.000 mensen) krijgen een koninklijke onderscheiding opgespeld. Goede woorden heeft burgemeester Stapelkamp voor elk van hen.

Zo is er lof voor Roelien Dalemans uit Kapelle. Ze doet niet alleen allerlei vrijwilligerswerk in de jachthondenwereld (haar grote passie), maar steekt ook de handen uit de mouwen voor bijvoorbeeld woon-zorgcentrum Cederhof in Kapelle en voor de protestantse gemeente Kapelle-Biezelinge-Eversdijk.

lintje

Een paar collega’s van haar hebben een bloemetje voor haar meegebracht. Hanneke van den Berge uit Biezelinge: „Ze heeft dit lintje echt verdiend. Ze doet veel vrijwilligerswerk in de hondenwereld. Bij ons in het zorgcentrum werkt ze wel twintig uur in de wijk vrijwillig”, zegt Van den Berge bij de ingang van de kerk.

Een andere gedecoreerde Kapellenaar is J. A. Verduijn. Hij is sinds 1966 lid van het bezoekteam van de vrije evangelische gemeente Wemeldinge. Dat team bezoekt zieke of bejaarde gemeenteleden.

Een lange staat van dienst heeft gedecoreerde C. van Oosten uit Wemeldinge bij de ringrijderijvereniging Ons Genoegen te Wemeldinge. Liefst sinds 1946 is hij aan die vereniging verbonden.

Hekkensluiter

Burgemeester Stapelkamp (CU) van Kapelle toont zich na afloop van de plechtigheden een tevreden man. „Het is goed om als samenleving waardering uit te spreken voor mensen die zich meer dan gemiddeld voor anderen inzetten”, zegt hij bij een tafeltje in de kerk. „Leuk is dat dat publiek gebeurt. In de prachtige kerk in Kapelle worden mensen in het zonnetje gezet. Fantastisch dat dierbaren apetrots zijn als hun geliefde in het zonnetje wordt gezet.”

Tot de genodigden in de kerk in Kapelle behoren ook tal van mensen die in het verleden zijn onderscheiden. Neem bijvoorbeeld Nico van der Meer uit het Zeeuwse dorp Schore, gemeente Kapelle. Tientallen jaren geleden werd hij geridderd. Hij was onder meer actief in het begeleiden van schepen. Ook was hij ouderling in Kruiningen. „Ik kom hier voor de sociale contacten”, zegt Van der Meer. Vlak bij hem worden hapjes en drankjes aangeboden.

Kapelle is de meest lintjesrijke gemeente van Zeeland, zo becijferde de Zeeuwse krant PZC dinsdag. Van 2010 tot en met 2016 kregen in totaal 45 inwoners van Kapelle een koninklijke onderscheiding tijdens de jaarlijkse lintjesregen.

In de periode ontvingen gemiddeld 36 per 1000 inwoners een lintje. Hekkensluiter in Zeeland is de gemeente Noord-Beveland. Daar kregen in de periode 2010 tot 2016 vijf per duizend inwoners een koninklijke pluim. Burgemeester Delhez van Noord-Beveland wijt dat relatief geringe aantal lintjes aan de bescheiden volksaard van de inwoners. „Op Noord-Beveland is men heel nuchter: doe maar gewoon, dan doe je al gek genoeg”, aldus de burgemeester gisteren in de PZC.

Wilhelmus

Na ongeveer een halfuur lofbetuigingen van burgemeester Stapelkamp aan het adres van goedwillende burgers zet het orgel in. Het Wilhelmus klinkt in de eeuwenoude kerk. „Mijn schild ende betrouwen, zijt gij o God, mijn Heer.”