Zeesluizen Farmsum deels weer in werking

Het scheepvaartverkeer kan weer een deel van de tijd door de zeesluizen van Farmsum, ten oosten van Delfzijl. Dat meldt Rijkswaterstaat donderdag. Woensdagochtend konden schepen niet door de sluizen omdat een scharnier van een van de sluisdeuren het had begeven.

„De helft van de tijd is de sluis nu beschikbaar. We kunnen schutten in de paar uur voor laagwater en een paar uur daarna, zodat de grote scheepvaart doorgang kan vinden”, zegt een woordvoerder van Rijkswaterstaat.

De defecte deur is uit de sluis gehaald. Hoelang de reparatie duurt is nog niet te zeggen. Donderdagmiddag gaat een duiker nog kijken of er onder water schade aan de sluis is.