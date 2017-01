Zeeland krijgt weer echte intercity in spits

Van en naar Zeeland rijden vanaf december weer enkele echte intercity’s. Dat is het resultaat van onderhandelingen tussen het provinciebestuur en de NS. Zowel in de ochtendspits als in de avondspits gaan vanaf december twee snelle treinen rijden tussen Roosendaal, Bergen op Zoom en de drie grotere plaatsen in Zeeland die over een treinstation beschikken: Goes, Middelburg en Vlissingen.

In de huidige dienstregeling stoppen de „intercity’s” ook in plaatsjes als Krabbendijke, Kapelle-Biezelinge en Arnemuiden. Een volwaardige intercity die de dorpen overslaat, rijdt er al enkele jaren niet meer.

Door de nieuwe afspraken gaan forensen die naar Rotterdam en verder moeten er 18 minuten op vooruit, stelde het provinciebestuur vrijdag tevreden vast. Gedeputeerde Harry van der Maas (SGP) sprak van „een mooi resultaat”, ook voor bijvoorbeeld studenten en toeristen.

Zeeuwse reizigers zagen hun reistijd naar de Randstad met de invoering van de huidige treintijden in december nog met vijf minuten oplopen. Het leidde tot chagrijn onder mensen die heen en weer pendelen tussen Zeeland en de Randstad. Provinciebestuurder Maas zocht daarop contact met de NS en met staatssecretaris Sharon Dijksma (Infrastructuur). Hij heeft in die gesprekken ook zijn zorgen geuit over de korte aansluiting in Roosendaal. „Op papier is dat een verbetering, maar in de praktijk blijken reizigers vaak hun aansluiting te missen”, stelt de gedeputeerde. De NS verandert vooralsnog niets aan de overstaptijd, maar belooft wel de situatie te „monitoren”.

Volgens de nieuwe afspraken worden treinen vanaf eind dit jaar tijdens de avondspits in Roosendaal gesplitst. Een deel gaat dan zoals nu verder als stoptrein, het andere als spits-intercity .