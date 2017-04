Zakenman Kouwenhoven hoort straf

De zakenman Guus Kouwenhoven hoort vrijdag van het gerechtshof in Den Bosch of hij de cel in moet. Tegen Kouwenhoven, die wordt verdacht van verboden wapenleveranties aan het regime van de toenmalige Liberiaanse president Charles Taylor tussen 2001 en 2003, is twintig jaar gevangenisstraf geëist.

De rechtbank veroordeelde de 75-jarige Kouwenhoven in 2006 alleen voor wapensmokkel tot acht jaar cel, na eveneens een eis van twintig jaar. Het hof sprak hem twee jaar later echter volledig vrij wegens gebrek aan bewijs, vooral omdat vele getuigen tegenstrijdig en wisselend verklaarden. Op verzoek van de aanklager werd de zaak door de Hoge Raad heropend.

Kouwenhoven heeft de beschuldigingen altijd ontkend. In 2007 werd hij na twee jaar voorarrest vrijgelaten. Om medische redenen was hij niet bij de behandeling van de heropende zaak in Den Bosch.