Wrakingsverzoek in moordzaak Koen Everink

Mark de J., de man die verdacht wordt van het doden van zakenman Koen Everink, heeft een wrakingsverzoek ingediend tegen de rechter-commissaris. Dit verzoek wordt donderdag behandeld. De reden van deze stap is onduidelijk. De uitspraak volgt eind van de middag, laat de rechtbank weten.

Het is nog onduidelijk wat de gevolgen van dit verzoek kunnen zijn. Mogelijk komt de inhoudelijke behandeling van de zaak, die vanaf maandag gepland staat, op losse schroeven als het verzoek wordt gehonoreerd. De behandeling van het wrakingsverzoek is achter gesloten deuren, dat is gebruikelijk bij wraking van de onderzoeksrechter.

De 30-jarige Mark de J. staat terecht voor de gewelddadige dood van Koen Everink maart vorig jaar. De voormalig coach van tennisser Robin Haase ontkent. Hij sprak eerder geregeld over „gerechtelijke dwalingen” en hij verwijt het Openbaar Ministerie „tunnelvisie”.

De J. zelf zegt dat hij door onbekenden was ontvoerd op het moment dat zijn „vriend en gokmaatje” Everink werd omgebracht. Het OM vindt dat al het bewijs richting De J. wijst: hij was op de avond van de moord bij Everink thuis, bloed van Everink is in de auto van De J. gevonden, hij had een forse gokschuld bij de zakenman en had zijn familie gevraagd het horloge van Everink te verstoppen.