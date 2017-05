Wraking door ex-fraudeofficier mislukt

De rechters in Den Haag die de strafzaak tegen voormalig fraudeofficier van justitie Matthieu van S. behandelen, blijven op hun plek. Een poging van S. uit Soest om deze rechters te wraken, is mislukt. Een andere raadkamer die het wrakingsverzoek behandelde, vindt de verzoeker niet-ontvankelijk, zo is maandag bepaald.

De verdachte wilde de rechters wraken, omdat die in zijn ogen onterecht hebben geweigerd alle stukken beschikbaar te stellen in het proces. Dat heeft volgens hem ten minste de schijn van partijdigheid of vooringenomenheid. De wrakingskamer wijst er echter op dat een deel van de stukken wel is toegevoegd en dat de verdediging niet eerder om de achterliggende stukken had gevraagd. Bovendien vinden de rechters dat het wrakingsverzoek te laat is gedaan.

S. wordt verdacht van onder meer valsheid in geschrifte en belastingfraude van zeker anderhalve ton. Volgens het Openbaar Ministerie (OM) heeft hij dat gedaan om geld verborgen te houden voor zijn ex-vrouw met wie hij in een vechtscheiding lag. S. spreekt de beschuldigingen tegen en zegt dat het OM een „doelbewuste treiteractie” tegen hem voert. S. vervulde ook een prominente rol binnen de VVD.

Tegen de voormalige officier van justitie van het was vijftien maanden celstraf geëist. Vanwege het wrakingsverzoek was de uitspraak in april opgeschort. Het is nog niet bekend wanneer de rechtbank nu uitspraak gaat doen in deze zaak, aldus een woordvoerster.