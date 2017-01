Woudagemaal drie dagen onder stoom

Het Woudagemaal in het Friese Lemmer is van zaterdag tot en met maandag in werking. Volgens het Waterschap Friesland is dat om de hoge waterstanden tegen te gaan, maar ook om nieuw personeel op te leiden. Wie het leuk vindt, kan het grootste, nog werkende stoomgemaal ter wereld tijdens die dagen komen bekijken.

Het Woudagemaal uit 1920 wordt normaal gesproken maar twee keer per jaar onder stoom gebracht om ‘machinisten’ op te leiden. Maar bij extreem hoogwater wordt het ook in werking gezet. Het gemaal pompt dan overtollig water uit Friesland naar het IJsselmeer.