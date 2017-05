Bij een brand in een fietsenwinkel in Krommenie is woensdagavond zo veel rook vrijgekomen dat een nabijgelegen woonwagenkamp moest worden ontruimd. De brand brak rond 21.00 uur uit, een uur later was de brand onder controle.

De bewoners van het kleine kamp zijn opgevangen in een buurthuis. De brandweer is aan het nablussen en verwacht dat ze voor middernacht weer terug kunnen naar hun woningen.