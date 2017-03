Een woonboerderij op De Donk in Brandwijk, in de Alblasserwaard, is gistermiddag volledig uitgebrand. De brand werd even na halfvier ontdekt en ontstond doordat vonken van een houtkachel via de schoorsteen op het rieten dak terechtkwamen.

De brandweer rukte massaal uit. Door de harde wind restte er echter niets anders dan de boerderij gecontroleerd te laten uitbranden. De bewoners konden tijdig naar buiten. Niemand raakte gewond.