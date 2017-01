Woningen ontruimd wegens korte heftige brand

In verband met een korte hevige brand in de Rotterdamse Talmastraat heeft de brandweer woensdagavond een dozijn appartementen ontruimd. De brand ontstond door nog onbekende oorzaak rond 18.30 uur in een woning in het vijf verdiepingen tellende appartementencomplex.

Het vuur heeft zich door snel ingrijpen van de brandweer niet verder weten te verspreiden. Twee volwassenen en een minderjarige van de getroffen woning zijn wegens rookinhalatie ter observatie naar het ziekenhuis gebracht. Bewoners van andere appartementen zijn tijdelijk elders opgevangen.