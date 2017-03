Woningen ontruimd vanwege brand in Delft

In een restaurant in de binnenstad van Delft is in de nacht van zondag op maandag brand uitgebroken. Bewoners van omliggende panden zijn uit voorzorg in veiligheid gebracht. Voor zover bekend raakte niemand gewond.

Het is volgens een woordvoerder van de brandweer nog onduidelijk hoeveel mensen hun woning moesten verlaten. De bewoners werden aanvankelijk buiten opgevangen, maar konden later terecht in het nabijgelegen gemeentehuis.

De hulpdiensten hadden eigenlijk om een bus gevraagd om bewoners in op te vangen, maar die bleek niet meer nodig te zijn. „De sleutel van het gemeentehuis bleek hier eerder te zijn dan de bus”, zei de woordvoerder.

Boven het restaurant bevinden zich volgens de brandweer meerdere woonlagen. De hulpdiensten namen daarom na het uitbreken van de brand geen enkel risico. Ze stuurden uit voorzorg veel eenheden op pad om het vuur te bestrijden en woningen te ontruimen.