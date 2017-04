In Zevenhoven (Zuid-Holland) en in Doetinchem (Gelderland) zijn maandagochtend woningen ontruimd na plofkraken op geldautomaten. De daders van de plofkraak in Zevenhoven werden voortijdig betrapt, maar die in Doetinchem lukte wel en richtte veel schade aan.

De daders in Doetinchem zijn spoorloos, met onbekende buit. Hier zijn drie woningen ontruimd. Volgens de politie is de explosievendienst aan het kijken of er misschien ontplofbaar materiaal is achtergebleven. Ook een lantaarnpaal liep schade op.

In Zevenhoven checkt de explosievendienst eveneens of er nog explosieven zijn achtergelaten. Hier zouden tien huizen uit voorzorg zijn ontruimd. Een beveiliger betrapte de daders, die ervandoor gingen.