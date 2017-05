In een flat aan de Dintelstraat in Den Helder heeft rond middernacht korte tijd brand gewoed op de derde verdieping. Bij de brand kwam veel rook vrij, maar de brandweer had het vuur snel geblust. Om de overlast van de rook te beperken werden ventilatoren ingezet.

Een nog onbekend aantal bewoners van de flat moest hun woning verlaten. Zij worden vooralsnog opgevangen in een sportcentrum. Het is niet bekend wanneer deze mensen weer terug kunnen naar hun woning.