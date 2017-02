In een woning in Den Bosch is zondagavond een explosief gevonden. De Explosieven Opruimingsdienst Defensie (EOD) heeft het ontplofbare voorwerp ter plaatse onschadelijk gemaakt en verder onderzoek overgedragen aan de politie. Vier naastgelegen woningen werden uit voorzorg ontruimd.

In het huis aan de Robert Scottstraat woonde een man die al langere tijd vastzit omdat hij van een misdrijf wordt verdacht, vertelde een woordvoerster van de politie. Om wat voor zaak het gaat, kon ze niet zeggen.