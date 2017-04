Woningbranden eisten 38 levens in 2016

Woningbranden hebben vorig jaar 38 mensen het leven gekost, meer dan in 2015 toen 31 doden te betreuren waren. Dat blijkt uit cijfers die de Brandweeracademie woensdag naar buiten bracht. De onderzoekers zien de toename niet als een trend, maar spreken van een „normale fluctuatie”.

Ongeveer de helft van de fatale woningbranden wordt door menselijk handelen veroorzaakt, met roken als meest voorkomende oorzaak: 19 procent van de branden ontstond erdoor. Technische defecten in apparatuur veroorzaakten 13 procent van de fatale branden, een ongeluk tijdens het koken kwam met 9 procent ook relatief vaak voor.

In bijna drie kwart van de branden met fatale afloop was het slachtoffer alleen thuis. De meesten (69 procent) zijn ook alleenstaand. Een op de drie slachtoffers is 81 jaar of ouder.

De Brandweeracademie vergelijkt alleen branden die niet met opzet zijn ontstaan. Bij aangestoken branden kwamen in 2016 nog eens zeven mensen om het leven.