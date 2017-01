Een woning aan de Amsterdamse Daguerrestraat is op last van burgemeester Van der Laan gesloten omdat er vorige maand grote hoeveelheden harddrugs zijn gevonden. Het gaat onder meer om GHB, MDMA en cocaïne. Ook lag er een groot bedrag aan contant geld in het huis en materiaal om drugs in te verpakken.

De woning is voor drie maanden gesloten.