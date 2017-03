Woning in Den Bosch beschoten

In Den Bosch is in de nacht van zondag op maandag het huis van een verdachte crimineel beschoten. Beelden op internet tonen dat het rolluik en een raam zijn doorzeefd met kogels. Buurtbewoners zeggen dat ze schoten uit een mitrailleur hebben gehoord. Niemand raakte gewond.

In het huis aan de Stapelen in de wijk Maaspoort woont een echtpaar dat verdachte is in een grote witwaszaak. De politie denkt dat de 33-jarige bewoner Faysal F. een rol speelt in het criminele milieu omdat hij een luxe leven leidt zonder legale inkomsten. Ook zijn 32-jarige echtgenote is daarom verdachte.

Vanwege de verdenkingen werd in december door de officier van justitie beslag gelegd op het huis.