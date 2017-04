Een woning in Roosendaal (Noord-Brabant) is zondagavond laat beschoten. De onbekende dader of daders vuurden volgens de politie meerdere keren op het pand.

Bij de schietpartij aan de straat Diepenberg raakte niemand gewond. Over het motief voor de aanval is nog niets bekend. „We gaan technisch onderzoek uitvoeren”, zei een politiewoordvoerder. De bewoners van het huis moeten nog worden gehoord.