Witte rook verraadt drugslab in Eindhoven

Stinkende, witte rook die uit een schoorsteen kringelde, heeft zondag de aanwezigheid van een groot drugslab in Eindhoven verraden. Voorbijgangers belden de politie rond 10.00 uur, nadat ze de rook hadden gezien en geroken aan de Rapenlandstraat. Agenten en de brandweer deelden het wantrouwen en gingen naar binnen.

In het pand bleek een groot xtc-lab te zitten. Volgens de politie was dat „volop in bedrijf”, maar was er niemand aanwezig. Op straat hebben agenten even later een 48-jarige Eindhovenaar opgepakt. Hij is vermoedelijk de eigenaar van het pand. Of hij echt betrokken was bij de drugsproductie kan de politie nog niet zeggen. „Maar hij heeft in elk geval heel wat uit te leggen.”

Specialisten gaan het lab onderzoeken en ontmantelen. Volgens de politie is er een „grote hoeveelheid” chemicaliën gevonden, maar hoeveel precies is nog onbekend.