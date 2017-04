Winkels Lopik mogen op zondag open

In elk geval de supermarkt PLUS in Lopik-Dorp en Intratuin in Benschop gaan gebruikmaken van de verruimde zondagsopenstelling waartoe de gemeenteraad gisteravond heeft besloten.

Het initiatiefvoorstel kwam van de PvdA. „We hebben gewacht tot we tamelijk zeker waren van een meerderheid”, stelde fractieleider Dekker. Het onderwerp is al jaren beladen in de Lopikse gemeenteraad, waarin de christelijke partijen een kleine meerderheid hebben. CU, SGP en de CDA’ers Van Bruchem en De Groot zijn tegen de zondagsopenstelling.

De CDA’ers Mulder en Van Strien steunden het PvdA-voorstel. „Helaas is de helft van de CDA-fractie in de Lopikse raad omgegaan in zijn standpunt”, zei SGP-fractieleider Schep vanmorgen. „Openstelling was aangevraagd door drie winkels; de overige dertig winkeliers zitten hier niet op te wachten.” In de richting van de indieners stelde hij gisteren: „De PvdA komt dus niet meer op voor de kleine ondernemer die zijn inkomen bij elkaar moet sappelen, maar gaat voor het grootkapitaal.”

CU-fractieleider Van den Broek wees erop dat nu al jongeren werk geweigerd wordt omdat ze niet op zondag willen werken.

Bedrijfsleider Haars van de Lopikse PLUS zei in het AD van vandaag zeker gebruik te zullen maken van de mogelijkheid tot zondagsopenstelling. Volgens hem blijkt uit onderzoek van zijn winkel dat 72 procent van de klanten ervoor is. De supermarkt gaat van 12.00 tot 17.00 uur open, „om kerkgangers niet te storen.”

Ook supermarkt PLUS in Benschop gaat ’s zondags open, maar wellicht niet iedere week.