Winkelcentrum even ontruimd na schreeuw

Winkelcentrum Winkelhof in Leiderdorp is dinsdagmiddag een tijdje afgesloten geweest voor publiek, nadat twee mannen luidkeels iets hadden geroepen wat onrust veroorzaakte. De politie doorzocht het centrum op „mogelijk verdachte voorwerpen” en zette de omgeving af. Rond 18.45 uur liet de politie weten dat het gebied was vrijgegeven. Er is niets gevonden.

Ook het bowlingcentrum en de sportschool waren niet te bereiken. Of de politie de twee betrokken mannen heeft gevonden en gesproken is nog niet bekend. Wat ze precies riepen kon een woordvoerder eerder niet zeggen.