Windhoos of valwind treft Voorthuizen

Een windhoos of een valwind heeft maandag aan het einde van de middag voor flinke schade gezorgd aan daken en bomen in enkele straten in het Gelderse Voorthuizen.

De wind rukte tientallen dakpannen van huizen in de omgeving van de Strausslaan en de Wikselaarseweg in de wijk De Kromme Akker.

Op beelden op sociale media is te zien dat er ook bomen zijn omgevallen en takken van bomen zijn afgewaaid. „Het gaat om een zeer plaatselijk windhoosje”, aldus een woordvoerder van de veiligheidsregio. „Er hebben zich geen persoonlijke ongelukken voorgedaan. Tot nu toe hebben we ongeveer acht meldingen van schade binnengekregen.”