Wilders zegt optredens af om beveiligingslek

De Partij voor de Vrijheid (PVV) heeft donderdag alle publieke activiteiten tot nader order opgeschort. Geert Wilders heeft dat besloten nadat bekend werd dat een agent van de Dienst Bewaken en Beveiligen (DBB) wordt verdacht van lekken. De medewerker zat vast, maar is donderdag vrijgelaten. Hij mag zijn vermoedelijke proces thuis afwachten. Het Openbaar Ministerie (OM) vroeg tevergeefs om de man veertien dagen langer vast te houden en beraadt zich op hoger beroep.

Minister Stef Blok (Veiligheid en Justitie) benadrukte dat de veiligheid van alle politici, dus ook van Wilders, was en is gewaarborgd. Hij baseert zich op in informatie van de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV).

De verdachte werd maandag opgepakt op verdenking van het schenden van ambtsgeheimen en het lekken van vertrouwelijke informatie. Hij zou van Marokkaanse afkomst zijn, toegang hebben gehad tot databases en informatie hebben doorgegeven aan een Marokkaans-Nederlandse criminele bende.

De DBB van de Landelijke Eenheid, waar hij werkte, beschermt onder anderen de leden van het Koninklijk Huis, diplomaten en bedreigde politici zoals Wilders. De man, die al eens eerder werd verdacht van integriteitsschendingen, maakte omgevingsscans voor de beveiliging van de politicus. Ook had hij toegang tot vertrouwelijke informatie. Het was geen persoonlijk begeleider van de PVV-leider. Die noemt de ontwikkelingen enorm verontrustend. „Mijn hemel ook dit wist ik niet. Wat weet ik nog meer niet?”

Onder meer flyeracties rond de verkiezingen zijn afgelast. Zaterdag zou de PVV naar Volendam gaan. „Tot alle feiten met betrekking tot het onderzoek naar corruptie bij de DBB bekend zijn, schort de PVV de publieke activiteiten op”, benadrukte Wilders.