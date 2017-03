Wilders wint, maar blijft buitenbeentje

Hij is al jaren de bekendste politicus in Nederland, en een van de weinige bekende gezichten uit de Nederlandse politiek in het buitenland. Bijna dertien jaar nadat hij de VVD had verlaten en zijn eigen partij begon wint Geert Wilders vier zetels. Maar een plek in de regering lijkt vrijwel uitgesloten.

Wilders werd op 6 september 1963 geboren in Venlo. Hij groeide op in de Noord-Limburgse stad en doorliep er de mavo en de havo en is er, net als in andere delen van Limburg, erg populair. In 2012 pakte Wilders er ruim twintig procent van de stemmen, bijna evenveel als de PvdA, die tweede werd.

Wekenlang zat er tijdens deze campagne maar weinig beweging in de peilingen en werd hevig gespeculeerd over een ‘gamechanger’. En toen was daar opeens de diplomatieke rel met Turkije. Rutte stelde zich hard op en spinde daar garen bij, maar ook Wilders lijkt te hebben geprofiteerd van het conflict.

Met enige regelmaat zet Wilders (53) zich af tegen de ‘elite’, maar daar maakt hij zelf toch al geruime tijd deel van uit. In 1989 werd hij lid van de VVD, waar hij allerlei functies vervulde, van beleidsmedewerker tot speechschrijver. In 1998 trad hij na iets meer dan anderhalf jaar in de gemeenteraad van Utrecht toe tot de VVD-fractie in de Tweede Kamer.

Wilders staat te boek als iemand die weinig op heeft met compromissen, en dat zal hem in mogelijke formatiebesprekingen waarschijnlijk opbreken. De meeste partijen hebben al aangegeven dat veel van Wilders’ verkiezingsprogramma, ofschoon het slechts een A4’tje beslaat, onacceptabel vinden.

De vorige keer dat Wilders een soort regeringsverantwoordelijkheid nam, door het kabinet Rutte-I te gedogen, duurde dat minder dan twee jaar. Hij liet het kabinet vallen toen er opnieuw bezuinigd moest worden. De val van dat kabinet zullen ze bij het CDA en de VVD niet snel vergeten.

En zelfs als Wilders bereid is flink water bij de wijn te doen is het nog maar de vraag hoe dat zal vallen bij zijn fanatieke achterban, die immers op hem stemt vanwege zijn uitgesproken standpunten.