Wilders schrikt nu van veroordeling DBB’er

Geert Wilders heeft vrijdag geschrokken gereageerd op een nieuwe onthulling over de geschorste DBB-medewerker Faris K.. Het AD meldt dat de man die wordt verdacht van lekken al in 2008 werd veroordeeld voor het lekken van informatie.

„Het wordt steeds erger. Hoe kan zo iemand bij de DBB en in mijn beveiligingsteams komen?”, aldus Wilders op Twitter.

Volgens het AD werd K. veroordeeld tot 100 uur werkstraf voor het schenden van zijn ambtsgeheim. Volgens de krant is het niet duidelijk of hij daarna nog in hoger beroep is gegaan.