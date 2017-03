Wilders: Rutte verloochent achterban

VVD-leider Mark Rutte laat zijn kiezers in de steek door „op schoot te kruipen” bij GroenLinks. Daarvan heeft PVV-voorman Geert Wilders de demissionair premier, die over een nieuwe regering wil onderhandelen met onder meer GroenLinks, dinsdag beschuldigd. Rutte pareerde dat het verstandig is om een regering met CDA, D66 en GroenLinks te onderzoeken omdat dat een van de weinige mogelijke coalities van vier partijen is.

„Welke VVD-kiezer doet u daar een plezier mee?”, vroeg Wilders retorisch. Hij fronste bij het belang dat Rutte plotseling hecht aan de overgang naar duurzame energie, ofwel de energietransitie. „Ik wist niet dat Rutte dat woord kon spellen.” „En geen woord meer over immigratie en asiel”, waarover de VVD-leider volgens Wilders tijdens de campagne nog stoere taal uitsloeg.

Wilders vroeg zich waarom de de PVV als tweede partij van Nederland niet bij de onderhandelingen wordt betrokken. Volgens Rutte en ook CDA-fractievoorzitter Sybrand Buma komt dat doordat Wilders in 2012 op het hoogtepunt van de economische crisis is weggelopen terwijl de PVV gedoogsteun gaf aan het kabinet.

De drie botsten daarop hard over de gesprekken in het Catshuis die inmiddels bijna vijf jaar geleden zijn stukgelopen. Volgens Wilders kon hij niet anders en heeft hij Nederland behoed voor een verschrikkelijk bezuinigingspakket.

Maar volgens Rutte stelde Wilders het partijbelang boven het landsbelang en ontliep hij zijn verantwoordelijkheid. „U heeft die test gefaald”, aldus Rutte. Hij en Buma verwijten Wilders niet alleen zijn opstelling van destijds, maar ook dat hij in de jaren erna niets heeft gedaan om het vertrouwen te herstellen.