Wijziging geslacht vaker geregistreerd

In 2015 hebben veel meer mensen hun geslachtsregistratie laten veranderen dan in 2014. Het aantal steeg van 80 naar 770. De reden is dat het door de invoering van de transgenderwet veel makkelijker is om de wijziging door te voeren.

Dat bleek dinsdag uit een rapport van het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP).

Tot 1 juli 2014 moesten mensen voor een wijziging aan bepaalde medische eisen voldoen. Ook moesten ze naar de rechter. Door de wet die in 2014 van kracht werd, is dit niet meer nodig.

In het rapport komt ook naar voren dat mensen die hun geslachtsregistratie laten wijzigen in hun leefpositie aanzienlijk verschillen van andere burgers. Zo zijn zij veel vaker ongetrouwd, wonen ze vaker alleen en hebben ze vaker een laag inkomen. Bovendien hebben ze minder vaak werk.

Volgens het SCP blijkt uit onderzoeken in het buitenland dat transgenders ook kwetsbaarder zijn dan andere burgers. Zo zouden ze eenzamer zijn, meer psychische problemen hebben en zou het risico op suïcide groter zijn. Nederlandse gegevens op dit gebied zijn volgens het SCP niet voldoende voorhanden. De reden is dat bij grootschalige bevolkingsstudies in Nederland nog weinig wordt gevraagd naar een transgenderschap.

Van de transgenders ging het in 2015 in 56 procent van de gevallen om mannen die hun geslacht lieten wijzigen in vrouw. Het percentage mannen zit al jaren rond de 60 procent. In 2009 was het percentage mannen dat het geslacht liet wijzigen echter 79 procent.