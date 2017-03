Wijkertunnel gedeeltelijk open na ongeval

De Wijkertunnel in de A9 nabij Haarlem was vrijdagmiddag korte tijd in beide richtingen afgesloten wegens een ongeval. Een tunnelbuis werd snel weer geopend voor verkeer. De tunnelbuis richting Alkmaar is nog steeds afgesloten. Er staat inmiddels negen kilometer file, aldus de ANWB.

Het ingesloten verkeer tussen de slagbomen wordt weggeleid.

Rijkswaterstaat verwacht dat de opruimwerkzaamheden nog wel enkele uren zullen duren. De dienst raadt automobilisten richting het noorden aan om te rijden via de Velsertunnel.

Volgens de politie was een auto met aanhanger geschaard. Een persoon raakte bekneld.