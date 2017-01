Wijken Ede uren zonder verwarming

Grote delen van de wijken Veldhuizen en Kernhem in Ede hebben een groot deel van de vrijdag zonder verwarming en warm water gezeten. Ook zwembad De Peppel moest de deuren sluiten. Rond half drie vrijdagmiddag was een mankement in de installatie voor stadsverwarming verholpen, volgens de beheerder van de stadsverwarming in Ede. Het kan echter nog een paar uur duren voor de verwarming het bij alle getroffen adressen weer doet.

In biomassacentrale Bio-energie De Vallei, die voor de stadsverwarming zorgt, ontstond in de nacht van donderdag op vrijdag een mankement. Toen dat mankement was verholpen bleek er een hardnekkige luchtbel in het warmteleidingnet te zitten. Het duurde uren langer dan verwacht om dat te verhelpen. De beheerder stelde rond het middaguur straalkachels beschikbaar voor ouderen en baby’s in de getroffen wijken.

De storing begon in de nachtelijke uren en heeft veel langer dan vier uur geduurd. Daarom hebben de gebruikers van de stadsverwarming recht op een schadevergoeding, aldus Nuon.