„Wij willen een signaal afgeven”

„We zijn hier niet om de orde te verstoren, maar om een signaal af te geven aan de deelnemers van de conferentie.” Dat zegt Meconnen Zerie, een van de mensen die donderdagavond in Veldhoven werden aangehouden tijdens een demonstratie.

De 57-jarige Eritrese vluchteling protesteerde er samen met meer dan honderd voormalige landgenoten tegen de conferentie in de Koningshof in de bossen bij Veldhoven. De conferentie is volgens de Eindhovenaar georganiseerd door de regering van Eritrea. Bij de Koningshof zou de conferentie van Eritreeërs plaatsvinden. Donderdag werd de bijeenkomst verboden.

„Zij komen hier om ons te laten zien dat ze over ons de baas zijn, ook in Europa”, zegt hij. „Die mensen bedreigen ons en onze families in Eritrea. Als wij hier iets doen wat hun niet bevalt, dreigen ze onze familieleden.”

Desondanks wil hij zijn mond niet houden. „Wij moeten 2 procent van ons inkomen afstaan aan Eritrea. Voor oorlogen die zij voeren onder meer in Soedan. Die regering is een maffiose organisatie. Ik houd mijn mond niet meer, net zoals heel veel anderen.”

Volgens hem heeft de regering ook in Nederland lokale organisaties. Vorig jaar organiseerde zo’n organisatie nog een bijeenkomst in Rijswijk. Ook toen waren er protesten.

Hij denkt dat veel jongeren die hier zijn geboren en opgegroeid, niet meer weten wat in Eritrea gebeurt. Ook al gaan veel van hen eens per jaar naar het geboorteland van hun ouders mee op vakantie in Eritrea. „Juist deze jongeren worden naar dit congres gelokt. De regering wil op deze manier haar vuist laten zien, hier in Europa.”