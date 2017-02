Werkstraf voor oud-Statenlid Flevoland

Een VVD’er die tot eind vorig jaar Statenlid was in Flevoland, is vrijdag veroordeeld tot een werkstraf van 180 uur. De rechtbank in Zutphen achtte bewezen dat hij een deel van de nalatenschap van een tante verduisterde.

De 61-jarige Huib van V. werd in 2009 aangesteld als bewindvoerder om de nalatenschap van zijn overleden tante af te wikkelen. Hij, zijn vrouw en een derde persoon waren de enige erfgenamen. Van V. maakte 8000 euro en later nog eens 110.000 euro over naar rekeningen van zijn vrouw en zichzelf. Het waren bedragen waar hij meende recht op te hebben. De derde erfgenaam kwam erachter toen hij een forse belastingaanslag kreeg voor het erfdeel dat hij nooit had ontvangen.

De rechtbank achtte bewezen dat Van V. al voor de verdeling van de boedel zich een groot deel toe-eigende. Tegen de man was 240 uur werkstraf geëist.