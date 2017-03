Wereldrecord elektrische voertuigen in Brabant

Op de A270 tussen Helmond en Eindhoven reed zondag de langste stoet elektrische voertuigen ooit. Dat meldt de woordvoerder van organisator Rotary Club Eindhoven Eeckaerde. Aan de wereldrecordpoging deden 746 voertuigen mee, variërend van Tesla’s, Nissans, Renaults tot een zonnewagen en een grote step.

Het oude record stond op 577 voertuigen dat in 2015 in Berlijn werd gevestigd. De stoet in Noord-Brabant reed 3,6 kilometer over de A270 van Helmond naar Eindhoven. De snelweg werd speciaal voor de recordpoging afgesloten.

De opbrengst gaat naar een lesprogramma voor leerlingen in achterstandswijken.