Weinig winkels De Bilt open tijdens koopzondagproef

Van de proef met winkelopenstelling op zondag in de gemeente De Bilt is maar beperkt gebruik gemaakt. Gemiddeld was circa 10 procent van de winkels open, vooral supermarkten. In de dorpen Westbroek, Maartensdijk en Groenekan bestaat veel weerstand tegen de zondagsopening.

Dat blijkt uit een evaluatierapport dat behoort tot de agendastukken van de gemeenteraad van De Bilt voor deze maand. Het college van burgemeester en wethouders verzoekt de raadsleden een standpunt te bepalen, dat zal worden uitgewerkt in een voorstel voor de raadsvergadering in juni voor een definitief besluit over winkelopening op zondag.

Van de twaalf supermarkten in de gemeente waren er gedurende de gehele proef van een half jaar zeven op zondag open, met indien aanwezig ook de bijbehorende slijters. Onder de 14 à 16 andere winkels die op de twee observatiedagen in november en februari open zijn geweest, waren onder andere filialen van Action, Kruidvat, Wibra en Zeeman en specifieke zaken voor bijvoorbeeld ski-benodigdheden en tuin- en dier-artikelen.

Een meerderheid van de inwoners van de gemeente De Bilt (60%) is voor een beleid dat alle winkels de mogelijkheid biedt om op zondag open te gaan. In De Bilt, Bilthoven en Den Dolder zijn de meeste inwoners voor. In Hollandse Rading vormden de voorstanders bij de twee gehouden peilingen wel de grootste groep (tussen de 39 en 46 procent), maar daar hebben nogal wat inwoners ‘maakt niets uit/geen mening’ geantwoord.

Verzet tegen de koopzondagen is er met name in Maartensdijk (40 en 46 procent tegen, 42 en 30 procent voor), Groenekan (47 en 44 procent tegen, 39 en 44 procent voor) en vooral Westbroek (65 en 59 procent tegen, 19 en 29 procent voor).

Van de ondervraagde inwoners heeft 68 procent in de proefperiode winkels op zondag bezocht. In de eigen gemeente werd dat vooral (97 procent) gedaan om levensmiddelen te kopen. Ook buiten de gemeente werden levensmiddelen gekocht (45 procent), maar in grotere mate (56 procent) werden modeartikelen aangeschaft. Daarvoor gingen veruit de meeste consumenten naar (de binnenstad van) Utrecht. Tweede was Amersfoort.