Weer kanker vastgesteld bij Gelderse CvdK

Clemens Cornielje, commissaris van de Koning in Gelderland, heeft een grote hersentumor. Die is maandag bij hem vastgesteld, laat hij aan de Gelderse Statenleden en ambtenaren weten. „Ik ben ongeneeslijk ziek. De prognose is heel slecht”, schrijft Cornielje in een brief die maandagmiddag is verspreid.

De 58-jarige Cornielje kreeg in 2010 longkanker. In 2012 was hij er heel slecht aan toe, maar een experimenteel medicijn zorgde voor „een wonder”, zoals hij het zelf noemt. In 2015 bleek hij nierkanker te hebben. Zijn artsen buigen zich nu over de vraag of er aan de hersentumor nog iets is te doen.

Cornielje voelde zich tot maandag zo goed dat hij eerder dit jaar besloot dat hij voor een derde termijn commissaris van de Koning in Gelderland wilde worden. De vertrouwenscommissie van Provinciale Staten moet daar woensdag over beslissen. „Ik probeer aan het werk te blijven. Dat gaat op dit moment ook prima”, aldus Cornielje.

Cornielje (VVD) trad in 2005 aan als Gelders commissaris. Daarvoor zat hij in de Tweede Kamer.