Weer arrestatie om mishandeling na begrafenis

Opnieuw is een verdachte opgepakt in verband met zware mishandeling van een voormalig lid van motorclub No Surrender op 6 mei vorig jaar. Het gaat om een 34-jarige man die dinsdag in Rotterdam werd opgepakt. Het slachtoffer van de mishandeling was een 41-jarige Schiedammer.

De verdachte is volgens de politie een belangrijk lid van No Surrender. Bij de doorzoeking van zijn woning werden enkele duizenden euro’s aan contanten in beslag genomen. In totaal heeft de politie vier verdachten in het vizier.

Naast de man die dinsdag werd opgepakt, worden ook een 34-jarige man uit Nieuwerkerk aan de IJssel, een 35-jarige Amsterdammer en een 46-jarige man uit Oss verdacht van betrokkenheid bij de zaak. Zij zitten in voorarrest.

Het slachtoffer werd na de begrafenis van de vader van een lid van No Surrender in Bergen op Zoom afgetuigd in een bos bij Bergen op Zoom. Hij had botbreuken in zijn gezicht, bovenlichaam en ledematen. Zijn vroegere kameraden hadden hem opgedragen te melden dat hij een motorongeluk had gehad. In plaats daarvan stapte hij naar de politie.